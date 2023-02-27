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Сегодня, 15:46

«Милан» работает над продлением контрактов Жиру и Леау

Ана Горшкова
Корреспондент
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Директор «Милана» Рики Массара рассказал, что клуб работает над продлением контрактов Оливье Жиру и Рафаэля Леау.

«Мы работаем над продлением контрактов Оливье Жиру и Рафы Леао, переговоры продолжаются. Мы хотим, чтобы они оба остались в клубе», — приводит слова Массары журналист Фабрицио Романо.

36-летний Жиру в текущем сезоне сыграл за «Милан» 31 матч во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 6 голевых передач. Его контракт заканчивается летом 2023 года.

23-летний Леау в этом сезоне провел в составе «Милана» 32 матча, забил 9 мячей и отдал 10 результативных передач. Соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Источник: Фабрицио Романо
Оливье Жиру
ФК Милан
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