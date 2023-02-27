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Ибрагимович: «Когда я в отличной форме, то остаюсь лучшим в мире»

Ибрагимович считает себя лучшим в мире футболистом
Виктория Кравченко
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Златан Ибрагимович.
Фото Global Look Press

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, кого считает лучшим футболистом мира. Швед также сообщил о своих планах на продолжение карьеры в миланском клубе.

«Когда я в отличной форме, то остаюсь лучшим в мире. И я не шучу. Если я продолжу выступать на том же уровне, то останусь в «Милане» еще на один год. В моих планах играть еще несколько лет», — цитирует Ибрагимовича DAZN.

41-летний швед играет в составе «Милана» с января 2020 года. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.

Златан Ибрагимович
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