«Милан» проявляет интерес к Белотти

Нападающий «Торино» Андреа Белотти находится в сфере интересов «Милана». Скауты миланского клуба уже несколько раз просматривали игрока, сообщает Calciomercato.

Контракт Белотти с «Торино» действует до июня 2022 года. Ранее появилась информация, что форвард принял решение покинуть луб и отказался продлевать контракт.

В сезоне-2021/22 28-летний нападающий провел за «быков» 15 матчей в чемпионате Италии, забив четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.