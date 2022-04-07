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«Ювентус» рассматривает защитника «Атлетико» Лоди в качестве замены Алексу Сандро

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Атлетико» Ренану Лоди.

Как сообщает Tuttosport, бразильский футболист произвел впечатление на руководство итальянского клуба и рассматривается на замену Алексу Сандро, которого летом планируют продать.

Контракт Лоди с «Атлетико» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник сыграл за команду 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://www.tuttosport.com/news/calcio/calciomercato/juventus/2022/04/07-91641747/renan_lodi_la_juve_scocca_la_freccia_a_sinistra
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ФК Ювентус
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