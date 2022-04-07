«Ювентус» рассматривает защитника «Атлетико» Лоди в качестве замены Алексу Сандро

«Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Атлетико» Ренану Лоди.

Как сообщает Tuttosport, бразильский футболист произвел впечатление на руководство итальянского клуба и рассматривается на замену Алексу Сандро, которого летом планируют продать.

Контракт Лоди с «Атлетико» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник сыграл за команду 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.