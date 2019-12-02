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«Милан» представил новую форму в честь 120-летия клуба

18:00
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«Милан» выпустил новую форму в честь юбилея клуба. Фото опубликовано в Twitter Bleacher Report. Новый комплект экипировки посвящен 120-летию россонери.

В этом году клубу исполняется 120 лет. Это отображено в цифре 120 под эмблемой клуба. На спине также указан год основания клуба и нынешний год.

«Милан» — 18-кратный чемпион Италии. Семь раз команда выигрывала Кубок/Лигу чемпионов.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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