«Милан» представил гостевую форму на сезон-2021/22.

В пресс-службе клуба отмечают, что новый комплект выполнен в золотом цвете с красными вставками. Форма посвящена работе благотворительного фонда «Милана».

We have no boundaries ??

From Milan to the World, with our new @pumafootball Away Jersey 2021/22 #MoveLikeMilan #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) July 21, 2021

Экипировку можно будет купить с 21 июля.