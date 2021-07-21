«Милан» представил гостевую форму на сезон-2021/22
14:16
«Милан» представил гостевую форму на сезон-2021/22.
В пресс-службе клуба отмечают, что новый комплект выполнен в золотом цвете с красными вставками. Форма посвящена работе благотворительного фонда «Милана».
Экипировку можно будет купить с 21 июля.
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