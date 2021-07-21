Берарди входит в сферу интересов «Вест Хэма», «Боруссии» и «Челси»
08:17
«Вест Хэм», дортмундская «Боруссия» и «Челси» интересуются нападающим «Сассуоло» Доменико Берарди, сообщает Football Italia со ссылкой на Sportitalia.
По информации СМИ, «Челси» и «Боруссия» уже делали запрос по игроку и интересовались его доступностью. «Вест Хэм» также связывался с клубом и Берарди на протяжении нескольких недель.
19 июня появилась информация, что 26-летним итальянцем интересуется «Ливерпуль». Его контракт с «Сассуоло» истекает 30 июня 2024 года.
В сезоне-2020/21 Берарди провел 30 матчей в чемпионате Италии, забил 17 голов и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://football-italia.net/chelsea-and-borussia-dortmund-ask-for-berardi/
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