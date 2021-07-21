Берарди входит в сферу интересов «Вест Хэма», «Боруссии» и «Челси»

«Вест Хэм», дортмундская «Боруссия» и «Челси» интересуются нападающим «Сассуоло» Доменико Берарди, сообщает Football Italia со ссылкой на Sportitalia.

По информации СМИ, «Челси» и «Боруссия» уже делали запрос по игроку и интересовались его доступностью. «Вест Хэм» также связывался с клубом и Берарди на протяжении нескольких недель.

19 июня появилась информация, что 26-летним итальянцем интересуется «Ливерпуль». Его контракт с «Сассуоло» истекает 30 июня 2024 года.

В сезоне-2020/21 Берарди провел 30 матчей в чемпионате Италии, забил 17 голов и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.