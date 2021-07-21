Далберт, которым интересовался ЦСКА, перешел в «Кальяри»

«Кальяри» на своем официальном сайте объявил о переходе защитника «Интера» Далберта. Клуб арендовал 27-летнего бразильца на один сезон с опцией выкупа.

Ранее московский ЦСКА также делал запрос по игроку. Об этом рассказал его агент Эмерсон Фигейредо. Армейцы планировали арендовать футболиста.

В сезоне-2020/21 Далберт выступал за «Ренн» на правах аренды. Футболист провел 18 матчей за команду, на его счету одна результативная передача.