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Далберт, которым интересовался ЦСКА, перешел в «Кальяри»

20:15
Далберт. Фото ФК «Кальяри»
Далберт. Фото ФК «Кальяри»
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«Кальяри» на своем официальном сайте объявил о переходе защитника «Интера» Далберта. Клуб арендовал 27-летнего бразильца на один сезон с опцией выкупа.

Ранее московский ЦСКА также делал запрос по игроку. Об этом рассказал его агент Эмерсон Фигейредо. Армейцы планировали арендовать футболиста.

В сезоне-2020/21 Далберт выступал за «Ренн» на правах аренды. Футболист провел 18 матчей за команду, на его счету одна результативная передача.

Дополнительная информация:

https://www.cagliaricalcio.com/news/ultimissime/20930/dalbert-e-del-cagliari-in-prestito-con-diritto-di-riscatto

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