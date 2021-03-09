«Милан» предложит Кессье долгосрочный контракт
14:58
«Милан» предложит полузащитнику Франку Кессье долгосрочный контракт, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, «россонери» готовы подписать с 24-летним ивуарийцем соглашение сроком до конца июня 2026 года. Сообщается, что зарплата футболиста вырастет с 2,2 миллиона евро в год до 3 миллионов евро в год.
В сезоне-2020/21 Кессье провел 36 матчей за «Милан», на его счету 10 голов и 3 результативных передачи. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.
Дополнительная информация:
https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Milan/09-03-2021/milan-kessie-muscoli-gol-vale-50-milioni-rinnovo-4001313204062.shtml
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