«Милан» предложит Кессье долгосрочный контракт

«Милан» предложит полузащитнику Франку Кессье долгосрочный контракт, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «россонери» готовы подписать с 24-летним ивуарийцем соглашение сроком до конца июня 2026 года. Сообщается, что зарплата футболиста вырастет с 2,2 миллиона евро в год до 3 миллионов евро в год.

В сезоне-2020/21 Кессье провел 36 матчей за «Милан», на его счету 10 голов и 3 результативных передачи. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.