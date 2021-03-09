Нападающий «Фиорентины» Франк Рибери может покинуть «Фиорентину» по окончании сезона, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 37-летний француз рассматривает возможность возвращения в бундеслигу. Сообщается, что на него также претендует «Монца», владельцем которой является Сильвио Берлускони.

Рибери выступает за «Фиорентину» с 2019 года. В сезоне-2020/21 он провел за команду 20 матчей, на его счету 1 гол и 5 результативных передач. Контракт футболиста действует до конца июня 2021 года.