У «Милана» есть два варианта продления контракта с Доннаруммой

«Милан» продолжает переговоры о продлении контракта с Джанлуиджи Доннаруммой, сообщает Sky Italia. У красно-черных на данный момент есть два варианта соглашения: либо контракт на два года, либо на один, что фактически отложит разговоры о продлении на несколько месяцев.

Соглашение Доннаруммы с родным клубом истекает летом 2021 года. «Милан» предлагал ему 7 миллионов евро чистыми в год, но данные условия не устраивают голкипера.

Сейчас 22-летний вратарь имеет право вести переговоры с любым клубом и уйти из «Милана» бесплатно летом. Интерес к нему проявляют «ПСЖ», «Челси» и «Ювентус».