«Ювентус» хочет пересмотреть зарплату Дибала по новому контракту

Стала известна причина, почему «Ювентус» и нападающий Пауло Дибала до сих по не продлили контракт. Изначально стороны договорились, что по новому соглашению, которое будет рассчитано до 2026 года, футболист будет получать 10 миллионов евро в год. Но сейчас туринский клуб хочет пересмотреть эту сумму в сторону уменьшения, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Новый раунд переговоров должен пройти в феврале. Хотя в январе агент игрока прилетал в Турин для заключения сделки, которая так и не состоялась.

Напомним, действующий контракт 28-летнего форварда с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года. Сейчас он получает в Турине 7,3 миллиона евро за сезон.