«Милан» пожертвовал 250 тысяч евро на борьбу с коронавирусом

«Милан» пожертвовал 250 тысяч евро региональной компании по чрезвычайным ситуациям на борьбу с эпидемией коронавируса в стране, сообщает официальный сайт клуба. Ранее аналогичную меру предприняли другие клубы серии А.

— В жизни есть вещи более важные, чем футбол, — сказал генеральный директор клуба Иван Газидис. — Мы все должны заботиться о тех, кто наиболее уязвим, должны действовать с максимальной ответственностью, следуя указаниям компетентных органов. Здоровье и безопасность наших близких — наш главный приоритет. Даже наши болельщики переживают это трудное время и беспокоятся о самых близких им людях. Мы уже объявили, что возместим убытки всем тем, кто проявил свою любовь к «Милану» и предпримем дальнейшие шаги, чтобы поддержать наших болельщиков и помочь им преодолеть этот трудный момент.