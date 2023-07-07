«Милан» объявил о продлении контракта с Миранте

Голкипер «Милана» Антонио Миранте подписал новый контракт с командой.

Новое соглашение 39-летнего вратаря рассчитано до лета 2024 года.

Миранте выступает за «Милан» с 2021 года. В прошедшем сезоне он один раз выходил на поле в составе «россонери», заменив Майка Меньяна по ходу матча против «Вероны» (3:1) в 38-м туре серии А.