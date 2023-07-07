«Милан» объявил о продлении контракта с Миранте
Голкипер «Милана» Антонио Миранте подписал новый контракт с командой.
Новое соглашение 39-летнего вратаря рассчитано до лета 2024 года.
Миранте выступает за «Милан» с 2021 года. В прошедшем сезоне он один раз выходил на поле в составе «россонери», заменив Майка Меньяна по ходу матча против «Вероны» (3:1) в 38-м туре серии А.
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15
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16
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17
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18
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19
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Болонья – Милан
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Эмполи – Верона
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Фрозиноне – Наполи
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Лечче – Лацио
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Сассуоло – Аталанта
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