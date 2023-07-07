«Интер» выкупил Ачерби у «Лацио»

Защитник «Лацио» Франческо Ачерби, в прошедшем сезоне выступавший на правах аренды в «Интере», подписал полноценный контракт с миланским клубом.

«Интер» на своем официальном сайте объявил, что воспользовался правом выкупа на 35-летнего итальянца. Защитник выступал за «Лацио» с 2018 года.

В сезоне-2022/23 Ачерби провел 49 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.