«Интер» выкупил Ачерби у «Лацио»
Защитник «Лацио» Франческо Ачерби, в прошедшем сезоне выступавший на правах аренды в «Интере», подписал полноценный контракт с миланским клубом.
«Интер» на своем официальном сайте объявил, что воспользовался правом выкупа на 35-летнего итальянца. Защитник выступал за «Лацио» с 2018 года.
В сезоне-2022/23 Ачерби провел 49 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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14
|Эмполи
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15
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16
|Лечче
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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Рома – Салернитана
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Болонья – Милан
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Эмполи – Верона
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Фрозиноне – Наполи
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Лечче – Лацио
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Сассуоло – Аталанта
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Торино – Кальяри
|- : -
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Удинезе – Ювентус
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