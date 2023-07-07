«Торино» заинтересован в экс-защитнике ЦСКА Бекао

Защитник «Удинезе» Родриго Бекао может продолжить карьеру в «Торино», сообщает Николо Скира.

По информации источника, 27-летний бразилец решил не продлевать контракт с «Удинезе», который истекает летом 2024 года.

В прошедшем сезоне Бекао провел 28 матчей в серии А, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

В сезоне-2018/19 Бекао на правах аренды выступал за ЦСКА. Армейцы планировали выкупить защитника, но он решил перейти в «Удинезе».