«Торино» заинтересован в экс-защитнике ЦСКА Бекао
Защитник «Удинезе» Родриго Бекао может продолжить карьеру в «Торино», сообщает Николо Скира.
По информации источника, 27-летний бразилец решил не продлевать контракт с «Удинезе», который истекает летом 2024 года.
В прошедшем сезоне Бекао провел 28 матчей в серии А, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
В сезоне-2018/19 Бекао на правах аренды выступал за ЦСКА. Армейцы планировали выкупить защитника, но он решил перейти в «Удинезе».
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