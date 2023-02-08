«Милан» назначил встречу с агентами Жиру, чтобы обсудить продление контракта

«Милан» назначил новую встречу с агентами нападающего Оливье Жиру, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны намерены обсудить продление контракта 36-летнего футболиста. Нынешнее соглашение истекает летом 2023 года.

В зимнее трансферное окно Жиру отказался от перехода в «Эвертон».

В этом сезоне французский форвард сыграл в 27 матчах за «Милан» во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.