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«Милан» назначил встречу с агентами Жиру, чтобы обсудить продление контракта

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Милан» назначил новую встречу с агентами нападающего Оливье Жиру, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны намерены обсудить продление контракта 36-летнего футболиста. Нынешнее соглашение истекает летом 2023 года.

В зимнее трансферное окно Жиру отказался от перехода в «Эвертон».

В этом сезоне французский форвард сыграл в 27 матчах за «Милан» во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.

Источник: Фабрицио Романо
Оливье Жиру
ФК Милан
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