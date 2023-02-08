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Президент «Наполи»: «Осимхен не продается! Спрос на наших игроков высок, но я не обязан продавать»

Президент «Наполи» заявил, что Виктор Осимхен не продается
Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что нападающий Виктор Осимхен не продается.

«Осимхен не продается! На наших игроков высокий спрос, но я не обязан кого-то продавать — долгов у нас нет», — приводит слова Де Лаурентиса Score Nigeria.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» планируют предложить за 24-летнего нигерийца 110 миллионов евро. Если сделка состоится, то Осимхен станет самым дорогим трансфером в истории «МЮ».

Нападающий выступает за «Наполи» с сентября 2020 года. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне Осимхен провел за команду 21 матч во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.

Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.

Источник: Score Nigeria
Виктор Осимхен
ФК Наполи
Аурелио Де Лаурентис
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 Наполи 21 18 2 1 51-15 56
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 Интер 21 14 1 6 41-26 43
3
 Рома 21 12 4 5 28-18 40
4
 Лацио 21 11 6 4 37-17 39
5
 Аталанта 21 11 5 5 39-24 38
6
 Милан 21 11 5 5 37-30 38
7
 Торино 21 8 6 7 22-22 30
8
 Болонья 21 8 5 8 28-31 29
9
 Удинезе 21 7 8 6 28-23 29
10
 Монца 21 7 5 9 27-30 26
11
 Ювентус 21 12 5 4 33-17 26
12
 Эмполи 21 6 8 7 19-26 26
13
 Фиорентина 21 6 6 9 23-28 24
14
 Сассуоло 21 6 5 10 24-31 23
15
 Лечче 21 5 8 8 21-24 23
16
 Салернитана 21 5 6 10 25-41 21
17
 Специя 21 4 6 11 17-35 18
18
 Верона 21 3 5 13 19-33 14
19
 Сампдория 21 2 4 15 10-36 10
20
 Кремонезе 21 0 8 13 15-37 8
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10.02 22:45
Милан – Торино
 - : -
11.02 17:00
Эмполи – Специя
 - : -
11.02 20:00
Лечче – Рома
 - : -
11.02 22:45
Лацио – Аталанта
 - : -
12.02 14:30
Удинезе – Сассуоло
 - : -
12.02 17:00
Болонья – Монца
 - : -
12.02 20:00
Ювентус – Фиорентина
 - : -
12.02 22:45
Наполи – Кремонезе
 - : -
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Верона – Салернитана
 - : -
13.02 22:45
Сампдория – Интер
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 16
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 11 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 19 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 13 1 0
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