«Милан» может подписать Флоренци

Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци может перейти в «Милан». Как сообщает Sky Sports, миланский клуб начал переговоры с 30-летним французом.

Ранее появилась информацич, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не рассчитывает на игрока. Действующий контракт Флоренци рассчитан до 2023 года.

В прошлом сезоне Флоренци выступал за «ПСЖ» на правах аренды. Он сыграл в 31 матче, в которых отметился двумя голами и отдал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Флоренци в 13 миллионов евро.