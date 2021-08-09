«Фиорентина» достигла прогресса в переговорах по новому контракту Влаховича

«Фиорентина» ведет активные переговоры с форвардом Душаном Влаховичем по поводу продления контракта на улучшенных условиях. Итальянский клуб достиг серьезного прогресса, сообщает Corriere dello Sport.

Ранее появилась информация, что клуб дает 21-летнему сербу контракт на три года с зарплатой 3 миллиона евро в год плюс бонусы, за счет которых сумма может достигнуть 4 миллионов.

В сезоне-2020/21 Влахович провел 40 матчей за «Фиорентину», на его счету 21 гол и 2 результативных передачи.