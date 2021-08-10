Одноклубник Миранчука может перейти в «Интер»

«Интер» близок к подписанию нападающего «Аталанты» Дувана Сапаты, сообщает SportMediaset. Миланский клуб рассматривает 30-летнего колумбийца в качестве замены Ромелу Лукаку, который перейдет в «Челси».

Отмечается, что «Интеру» осталось уладить лишь несколько деталей, чтобы завершить трансфер игрока сборной Колумбии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 33 миллиона евро.

В сезоне-2020/21 Сапата сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 14 голевых передач.

Напомним, «Интер» интересовался Сапатой еще прошлым летом. Однако тогда переход не состоялся, так как Лаутаро Мартинес остался в команде.