«Милан» может арендовать Обамеянга у «Арсенала»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг входит в сферу интересов «Милана». Итальянский клуб готов взять 32-летнего габонца в аренду, сообщает Football Italia.

Ранее саудовский клуб «Аль-Наср» выступил с предложением взять Обамеянга в аренду с обязательным правом выкупа, но форвард отказался от переезда на Средний Восток.

Напомним, что Обамеянг преждевременно вернулся в Лондон из расположения национальной сборной Габона с Кубка Африки, так как у него обнаружили проблемы с сердцем на фоне заболевания коронавирусом.

В нынешнем сезоне 32-летний форвард забил семь мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах за «Арсенал».