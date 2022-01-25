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Семин: «Миранчуку по силам закрепиться в «Аталанте». У него есть все данные для этого»

Семин считает, что Миранчуку по силам закрепиться в «Аталанте»
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал новость о том, что наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заблокировал трансфер полузащитника Алексея Миранчука.

«Если Гасперини принял такое решение, значит, он рассчитывает на Алексея, — приводит слова Семина Sport24. — Сейчас проблемы у Иличича, у других футболистов — это шанс для Миранчука«.

Тренер посоветовал 26-летнему россиянину выкладываться на тренировках и сохранять позитивный настрой.

«Миранчуку по силам закрепиться в «Аталанте». У него есть все данные для этого. Алексей хорошо делает свою работу, когда выходит на поле», — сказал он.

В нынешнем сезоне Миранчук забил один мяч и отдал две результативные передачи в 15 матчах за «Аталанту». Контракт полузащитника с флорентийским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 11 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-01-25-semin-miranchuku-po-silam-zakrepitsya-v-atalante-vse-dannyye-dlya-etogo-u-nego-yest
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Локомотив (Москва)
Джан Пьеро Гасперини
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