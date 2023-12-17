«Милан» разгромил «Монцу» в серии А
«Милан» на своем поле одержал разгромную победу над «Монцей» в матче 16-го тура итальянской серии А — 3:0.
Счет на 3-й минуте открыл Тиджани Рейндерс. На 41-й преимущество хозяев удвоил Ян-Карло Симич — 18-летний сербский защитник забил в своем дебютном матче на взрослом уровне. Окончательный счет на 76-й минуте установил Ноа Окафор.
«Милан» (32 очка) остается на третьем месте в серии А. «Монца» (21) занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.
Источник: Таблица серии А
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|
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|15
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|1
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|38
|
2
|Ювентус
|16
|11
|4
|1
|24-10
|37
|
3
|Милан
|16
|10
|2
|4
|29-18
|32
|
4
|Наполи
|16
|8
|3
|5
|28-19
|27
|
5
|Рома
|15
|7
|4
|4
|28-17
|25
|
6
|Болонья
|15
|6
|7
|2
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|
7
|Фиорентина
|15
|7
|3
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|24
|
8
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|16
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|5
|5
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|23
|
9
|Аталанта
|15
|7
|2
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|24-18
|23
|
10
|Лацио
|15
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|3
|6
|16-16
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|
11
|Монца
|16
|5
|6
|5
|16-17
|21
|
12
|Лечче
|16
|4
|8
|4
|19-21
|20
|
13
|Фрозиноне
|16
|5
|4
|7
|21-26
|19
|
14
|Дженоа
|16
|4
|4
|8
|16-21
|16
|
15
|Сассуоло
|15
|4
|3
|8
|22-28
|15
|
16
|Кальяри
|16
|3
|4
|9
|16-29
|13
|
17
|Удинезе
|15
|1
|9
|5
|12-25
|12
|
18
|Эмполи
|16
|3
|3
|10
|10-28
|12
|
19
|Верона
|15
|2
|5
|8
|13-22
|11
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|Салернитана
|15
|1
|5
|9
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38 тур
|15.12
|22:45
|
Дженоа – Ювентус
|1 : 1
|16.12
|17:00
|
Лечче – Фрозиноне
|2 : 1
|16.12
|20:30
|
Наполи – Кальяри
|2 : 1
|16.12
|22:45
|
Торино – Эмполи
|1 : 0
|17.12
|14:30
|
Милан – Монца
|3 : 0
|17.12
|17:00
|
Фиорентина – Верона
|- : -
|17.12
|17:00
|
Удинезе – Сассуоло
|- : -
|17.12
|20:00
|
Болонья – Рома
|- : -
|17.12
|22:45
|
Лацио – Интер
|- : -
|18.12
|22:45
|
Аталанта – Салернитана
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|7
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Пауло Дибала
Рома
|5
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|13
|1
|3
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|13
|1
|3
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