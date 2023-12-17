«Милан» разгромил «Монцу» в серии А

«Милан» на своем поле одержал разгромную победу над «Монцей» в матче 16-го тура итальянской серии А — 3:0.

Счет на 3-й минуте открыл Тиджани Рейндерс. На 41-й преимущество хозяев удвоил Ян-Карло Симич — 18-летний сербский защитник забил в своем дебютном матче на взрослом уровне. Окончательный счет на 76-й минуте установил Ноа Окафор.

«Милан» (32 очка) остается на третьем месте в серии А. «Монца» (21) занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.