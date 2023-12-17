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Сегодня, 16:28

«Милан» разгромил «Монцу» в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Милан» — «Монца».
Фото ФК «Милан»

«Милан» на своем поле одержал разгромную победу над «Монцей» в матче 16-го тура итальянской серии А — 3:0.

Счет на 3-й минуте открыл Тиджани Рейндерс. На 41-й преимущество хозяев удвоил Ян-Карло Симич — 18-летний сербский защитник забил в своем дебютном матче на взрослом уровне. Окончательный счет на 76-й минуте установил Ноа Окафор.

«Милан» (32 очка) остается на третьем месте в серии А. «Монца» (21) занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 16-й тур
17 дек, 14:30. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
3:0
Монца

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Милан
ФК Монца
0
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 15 12 2 1 37-7 38
2
 Ювентус 16 11 4 1 24-10 37
3
 Милан 16 10 2 4 29-18 32
4
 Наполи 16 8 3 5 28-19 27
5
 Рома 15 7 4 4 28-17 25
6
 Болонья 15 6 7 2 18-12 25
7
 Фиорентина 15 7 3 5 24-18 24
8
 Торино 16 6 5 5 14-16 23
9
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
10
 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
11
 Монца 16 5 6 5 16-17 21
12
 Лечче 16 4 8 4 19-21 20
13
 Фрозиноне 16 5 4 7 21-26 19
14
 Дженоа 16 4 4 8 16-21 16
15
 Сассуоло 15 4 3 8 22-28 15
16
 Кальяри 16 3 4 9 16-29 13
17
 Удинезе 15 1 9 5 12-25 12
18
 Эмполи 16 3 3 10 10-28 12
19
 Верона 15 2 5 8 13-22 11
20
 Салернитана 15 1 5 9 11-30 8
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Торино – Эмполи
 1 : 0
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