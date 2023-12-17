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Форвард «Фиорентины» Гонсалес получил травму бедра

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Нападающий «Фиорентины» Николас Гонсалес получил травму правого бедра, сообщает пресс-служба клуба.

По информации источника, форвард получил повреждение в гостевом матче 6-го тура группового турнира Лиги конференций против «Ференцвароша» (1:1), в котором был заменен на 19-й минуте.

По данным Calciomercato, аргентинец пропустит около 1,5 месяца.

25-летний Гонсалесв этом сезоне провел 19 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 2 ассиста.

Футбол
ФК Фиорентина
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 И В Н П +/- О
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 Интер 15 12 2 1 37-7 38
2
 Ювентус 16 11 4 1 24-10 37
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4
 Наполи 16 8 3 5 28-19 27
5
 Рома 15 7 4 4 28-17 25
6
 Болонья 15 6 7 2 18-12 25
7
 Фиорентина 15 7 3 5 24-18 24
8
 Торино 16 6 5 5 14-16 23
9
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 Монца 15 5 6 4 16-14 21
11
 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
12
 Лечче 16 4 8 4 19-21 20
13
 Фрозиноне 16 5 4 7 21-26 19
14
 Дженоа 16 4 4 8 16-21 16
15
 Сассуоло 15 4 3 8 22-28 15
16
 Кальяри 16 3 4 9 16-29 13
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 Удинезе 15 1 9 5 12-25 12
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 Эмполи 16 3 3 10 10-28 12
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 Верона 15 2 5 8 13-22 11
20
 Салернитана 15 1 5 9 11-30 8
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