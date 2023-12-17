Форвард «Фиорентины» Гонсалес получил травму бедра

Нападающий «Фиорентины» Николас Гонсалес получил травму правого бедра, сообщает пресс-служба клуба.

По информации источника, форвард получил повреждение в гостевом матче 6-го тура группового турнира Лиги конференций против «Ференцвароша» (1:1), в котором был заменен на 19-й минуте.

По данным Calciomercato, аргентинец пропустит около 1,5 месяца.

25-летний Гонсалесв этом сезоне провел 19 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 2 ассиста.