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Кварацхелия — среди лучших игроков в матче с «Кальяри»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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В субботу в 16-м туре серии А «Наполи» победил дома «Кальяри» (2:1). Полузащитник хоязев Хвича Кварацхелия вышел на поле в стартовом составе, на 75-й минуте забил решающий гол и на 90-й был заменен.

Издание Corriere dello Sport поставило грузину Хвиче высокую оценку 7,5 — выше, 8,0, только у форварда Виктора Осимхена, набравшего в этом матче «1+1». Комментарий: «Квара начал свой моноспектакль с того, что принялся регулярно обыгрывать Нандеса и создавать остроту. А закончил забитым мячом, которого так долго ждал. Футболист не отличался на домашнем стадионе с конца сентября».

От La Gazzetta dello Sport и Tuttosport Кварацхелия получил 6,5.

La Gazzetta dello Sport: «Начал мощно — с удара по воротам и опасной передачи с фланга. Затем сбавил обороты и почти выключился из игры. Но в нужный момент оказался готов к тому, чтобы вынести сопернику приговор после паса Осимхена».

Tuttosport: «Вновь обрел уверенность. Именно Квара начал первую голевую атаку, снабдив мячом Марио Руя. А затем и вовсе решил исход встречи».

Хвича Кварацхелия
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 Лечче 16 4 8 4 19-21 20
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