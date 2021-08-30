Нападающий «Наполи» Петанья может перейти в «Сампдорию»

Нападающий «Наполи» Андреа Петанья хочет покинуть клуб. Игрок поручил своему агенту подыскать новую команду, сообщает Sky Sport Italia.

Главным претендентом на форварда считается «Сампдория». В течение дня состоятся переговоры по возможному переходу форварда.

26-летний Петанья прошлый сезон заканчивал в аренде в составе команды СПАЛ, которая вылетела в серию B. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.