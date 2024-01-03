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Пиоли оценил игру «Милана» в 1/8 финала Кубка Италии против «Кальяри»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли отреагировал на победу над «Кальяри» (4:1) в 1/8 финала Кубка Италии.

«Это не должно восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Иногда легче тренировать молодых игроков, чем старших, иногда наоборот, но их отношение показывает, что молодежная академия «Милана» работает очень хорошо.

Молодые игроки доказывают, что они могут сказать свое слово, поэтому их будут рассматривать не только как экстренный вариант, но и как реальную альтернативу, когда это необходимо. Это успех клуба», — цитирует Пиоли Mediaset.

Дублем за «Милан» отметился Лука Йович. Серб отличился на 29-й и 42-й минутах. Ассистами оба раза отметился Тео Эрнандес. Еще один мяч на 50-й минуте забил Чака Траоре.

Окончательный счет на 90+2-й минуте установил Рафаэль Леау.

ФК Милан
Стефано Пиоли
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Дубль Йовича принес «Милану» разгромную победу над «Кальяри» в Кубке Италии
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