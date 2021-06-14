Голкипер Джанлуиджи Буффон высказался о своем будущем и подтвердил, что может перейти в «Парму», где начинал профессиональную карьеру.

«У меня есть соблазнительные предложения от команд, которые будут играть в Лиге чемпионов, но я отказался от возможности выиграть Лигу чемпионов, являясь игроком второго плана. Я уже прошел это в «Ювентусе». Есть также возможность возврата к истокам, я рассматриваю и ее.

Завтра мне нужно будет увидеться со своим агентом, и в течение 2-3 дней я приму окончательное решение», — цитирует Буффона сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Буффон выступал за «Парму» с 1995 по 2001 год. В сезоне-2020/21 голкипер провел 14 матчей за «Ювентус», из них 6 — на ноль. По окончании сезона футболист стал свободным агентом.