«Милан» хочет снизить сумму транфера Флоренци

«Милан» ведет переговоры о выкупе защитника Алессандро Флоренци у «Ромы», сообщает Calciomercato.

У миланского клуба есть опция выкупа 31-летнего игрока за 4,5 миллиона евро, но клуб хочет снизить эту сумму.

Решение о будущем футболиста будет принято позже, поскольку в «Милане» хотят оценить форму итальянца после перенесенной им травмы мениска.

В завершившемся сезоне Флоренци сыграл в серии А 21 матч в составе «Милана», где выступал на правах аренды, и забил один гол.