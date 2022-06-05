Видаль готов продолжить карьеру во «Фламенго». «Интер» не хочет платить за расторжение контракта с футболистом

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль летом может покинуть клуб. Он уже достиг предварительной договоренности о контракте на два года с бразильским «Фламенго», сообщает La Gazzetta dello Sport.

При этом «Интер» также хочет расстаться с 35-летним чилийцем. Однако в случае расторжения контракта миланский клуб должен выплатить футболисту 4 миллиона евро компенсации, что не устраивает «Интер».

Руководство «нераздурри» проведет встречу с представителями Видаля, чтобы разрешить данный вопрос.

В сезоне-2021/22 Видаль провел 41 матч, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.