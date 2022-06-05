«Лацио» претендует на полузащитника «Арсенала» Торрейру

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра, который прошлый сезон провел на правах аренды в «Фиорентине», попал в сферу интересов «Лацио», сообщает Daily Mirror.

Сам игрок заявлял о готовности остаться во Флоренции. Однако пока «фиалки» не делали предложения о выкупе его трансфера. Лондонский клуб намерен расстаться с уругвайским хавбеком и готов рассматривать другие варианты, чтобы не затягивать решение этого вопроса.

«Фиорентина» арендовала Торрейру у «Арсенала» в августе 2021 года. В сезоне-2021/22 уругваец забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи в 35 матчах за итальянскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает 26-летнего полузащитника в 20 миллионов евро.