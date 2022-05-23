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Сегодня, 23:15

Дибала пока не определился, в каком клубе продолжит карьеру

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Пауло Дибала заявил, что пока не определился, в каком клубе продолжит карьеру.

«Я сделаю свой выбор. Но сейчас поеду в сборную, а потом буду наслаждаться каникулами. Я еще не знаю, что буду делать.

«Ювентус»? Отношения с фанатами — лучшее воспоминание, которое у меня когда-либо было», — цитирует Дибала Sky Italia.

Соглашение Дибалы с туринским клубом истекает в июне 2022 года.

Сообщалось, что «Интер» предложит 28-летнему аргентинцу четырехлетний контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Дибала провел за «Ювентус» 36 матчей, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.

Пауло Дибала
ФК Ювентус
0
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«Милан» хочет продлить контракт с защитником Томори
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Милан 38 26 8 4 69-31 86
2
 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
7
 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
12
 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
13
 Болонья 38 12 10 16 44-55 46
14
 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
15
 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
18
 Салернитана 38 7 10 21 33-78 30
19
 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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37 тур
38 тур
21.08 19:30
Верона – Сассуоло
 2 : 3
21.08 19:30
Интер – Дженоа
 4 : 0
21.08 21:45
Эмполи – Лацио
 1 : 3
21.08 21:45
Торино – Аталанта
 1 : 2
22.08 19:30
Болонья – Салернитана
 3 : 2
22.08 19:30
Удинезе – Ювентус
 2 : 2
22.08 21:45
Наполи – Венеция
 2 : 0
22.08 21:45
Рома – Фиорентина
 3 : 1
23.08 19:30
Кальяри – Специя
 2 : 2
23.08 21:45
Сампдория – Милан
 0 : 1
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Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 28 1 10
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