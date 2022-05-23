Дибала пока не определился, в каком клубе продолжит карьеру

Нападающий Пауло Дибала заявил, что пока не определился, в каком клубе продолжит карьеру.

«Я сделаю свой выбор. Но сейчас поеду в сборную, а потом буду наслаждаться каникулами. Я еще не знаю, что буду делать.

«Ювентус»? Отношения с фанатами — лучшее воспоминание, которое у меня когда-либо было», — цитирует Дибала Sky Italia.

Соглашение Дибалы с туринским клубом истекает в июне 2022 года.

Сообщалось, что «Интер» предложит 28-летнему аргентинцу четырехлетний контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Дибала провел за «Ювентус» 36 матчей, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.