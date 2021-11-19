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«Милан» хочет продлить контракт с Романьоли до 2026 года

04:11

Защитник «Милана» Алессио Романьоли может продлить контракт с клубом. По информации журналиста Николо Скиры, 26-летнему итальянцу поступило предложение о продлении контракта до 2026 года.

Ранее стало известно, что агент футболиста Мино Райола приехал в Милан на переговоры с клубом о продлении контракта.

Нынешний контракт игрока рассчитан до июня 2022 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает итальянского игрока в 20 миллионов евро.

Романьоли выступает за «Милан» с августа 2015 года. В сезоне-2021/22 защитник провел 11 матчей за команду во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

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Евгений Козинов все материалы автора

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