«Милан» хочет продлить контракт с Романьоли до 2026 года

Защитник «Милана» Алессио Романьоли может продлить контракт с клубом. По информации журналиста Николо Скиры, 26-летнему итальянцу поступило предложение о продлении контракта до 2026 года.

Ранее стало известно, что агент футболиста Мино Райола приехал в Милан на переговоры с клубом о продлении контракта.

Нынешний контракт игрока рассчитан до июня 2022 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает итальянского игрока в 20 миллионов евро.

Романьоли выступает за «Милан» с августа 2015 года. В сезоне-2021/22 защитник провел 11 матчей за команду во всех турнирах и не отличился результативными действиями.