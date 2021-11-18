Гастон Рамирес вернется в «Сампдорию»
23:45
Уругвайский полузащитник Гастон Рамирес перейдет в «Сампдорию», сообщает 18 ноября итальянский журналист Николо Скира в своем Twitter.
Указано, что футболист пополнит команду на правах свободного агента. Последним его клубом была именно «Сампдория». Его контакт истек 1 июля нынешнего года. С тех пор он без команды.
30-летний футболист в прошлом сезоне провел 25 матчей за «Самп» и сделал четыре результативные передачи.
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