Гастон Рамирес вернется в «Сампдорию»

Уругвайский полузащитник Гастон Рамирес перейдет в «Сампдорию», сообщает 18 ноября итальянский журналист Николо Скира в своем Twitter.

Указано, что футболист пополнит команду на правах свободного агента. Последним его клубом была именно «Сампдория». Его контакт истек 1 июля нынешнего года. С тех пор он без команды.

30-летний футболист в прошлом сезоне провел 25 матчей за «Самп» и сделал четыре результативные передачи.