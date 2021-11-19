Маркизио о фаворитах чемпионата Италии: «Чемпионом я вижу «Милан»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио поделился мнением о фаворитах чемпионата Италии.

«Милан», «Интер» и «Наполи» — фавориты, — приводит слова Маркизио Calciomercato. — Другим будет сложно включиться в борьбу, если эти команды продолжат демонстрировать то, что мы видели в эти месяцы".

По словам бывшего полузащитника, он бы назвал «Милан» главным фаворитом чемпионата, потому что именно он постоянно движется вверх.

«Хотя самый сильный состав все же у «Интера». «Наполи» же пока идет хорошо, но в прошлом в решающие моменты команда сдавала. Возможно, это случалось из-за каких-то внешних факторов. Короче говоря, чемпионом я вижу «Милан», — сказал он.

После 12 туров турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляют «Милан» и «Наполи», набрав по 32 очка. «Интер» с 25 очками идет на третьей позиции.