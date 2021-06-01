«Милан» хочет купить Папу Гомеса на замену Чалханоглу
12:27
«Милан» интересуется нападающим «Севильи» Папу Гомесом, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, 33-летний аргентинец может стать заменой полузащитника Хакана Чалханогу, который в скором времени покинет клуб. В футболисте заинтересован «Ювентус».
Сам Гомес хотел бы остаться в испанском клубе, с которым у него контракт до 2024 года.
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