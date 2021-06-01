«Милан» хочет купить Папу Гомеса на замену Чалханоглу

«Милан» интересуется нападающим «Севильи» Папу Гомесом, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, 33-летний аргентинец может стать заменой полузащитника Хакана Чалханогу, который в скором времени покинет клуб. В футболисте заинтересован «Ювентус».