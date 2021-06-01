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«Милан» хочет купить Папу Гомеса на замену Чалханоглу

12:27
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«Милан» интересуется нападающим «Севильи» Папу Гомесом, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, 33-летний аргентинец может стать заменой полузащитника Хакана Чалханогу, который в скором времени покинет клуб. В футболисте заинтересован «Ювентус».

Сам Гомес хотел бы остаться в испанском клубе, с которым у него контракт до 2024 года.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/

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