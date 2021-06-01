Малиновский рассказал, не заговорил ли Гасперини на русском языке в «Аталанте»

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский на Youtube-канале BurBuzz ответил на забавный вопрос о том, не стал ли главный тренер Джан Пьеро Гасперини говорить на русском языке, учитывая трех русскоговорящих футболистов в команде.

«Он старается всем нам помочь. Гасперини — очень сильный тренер, и те результаты, которые показывает «Аталанта» в последние годы, это подтверждает. Думаю, всем приятно смотреть за нашей игрой», — сказал Малиновский.

В минувшем сезоне серии А украинский футболист был признан лучшим ассистентом турнира с 12 результативными передачами. «Аталанта» по итогам розыгрыша-2020/21 заняла 3-е место в турнирной таблице.