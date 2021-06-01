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«Сампдория» продлила контракт с 38-летним Квальяреллой

14:48
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Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба. Контракт рассчитан на один год.

38-летний итальянец перешел в клуб в 2016 году из «Торино». В сезоне-2020/21 он провел 33 встречи в чемпионате Италии, забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.

23 мая Квальярелла вышел на поле в матче против «Пармы». Эта игра стала для него 500-й в серии А. Ранее он выступал за «Асколи», «Удинезе», «Наполи» и «Ювентус».

«Сампдория» по итогам сезона финишировала на девятом месте в турнирной таблице.

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