«Милан» готов заплатить 40 миллионов евро за полузащитника «Брюгге»

Полузащитник «Брюгге» Шарль Де Кетеларе может продолжить карьеру в Италии. «Милан» готов заплатить за 21-летнего хавбека 40 миллионов евро, сообщает Calciomercato.

Однако фламандский клуб почти наверняка расстанется с вингером Ноа Лангом, и поэтому «Брюгге» намерен блокировать продажу Де Кетеларе.

В минувшем сезоне Де Кетеларе провел 49 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 10 результативных передач. Его контракт с бельгийской командой рассчитан до 2024 года.