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Сегодня, 19:16

Матич прилетел в Рим для прохождения медосмотра. Он подпишет контракт с «Ромой»

Матич подпишет контракт с «Ромой» по схеме «1+1»
Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Неманья Матич прибыл в Рим, где ему предстоит пройти медосмотр. После этого он может подписать контракт с «Ромой», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года с опцией продления еще на сезон.

С июля 2017 года Матич выступал за «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2021/22 полузащитник сделал 4 результативные передачи в 32 матчах за команду.

Ранее английский клуб выступил с заявлением о том, что не будет продлевать контракт с полузащитником, который действует до конца июня 2022 года.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Лига наций A
Англия
Венгрия

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17%

2.13

Х2

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П1

28%

1.26
⚽ Футбол. Лига наций A
Германия
Италия

Х

23%

3.90

ТМ 2.5

17%

1.91

Ф2 (+1.5)

9%

1.38
Неманья Матич
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Рома
0
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И В Н П +/- О
1
 Милан 38 26 8 4 69-31 86
2
 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
7
 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
12
 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
13
 Болонья 38 12 10 16 44-55 46
14
 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
15
 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
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 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
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