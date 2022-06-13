Матич прилетел в Рим для прохождения медосмотра. Он подпишет контракт с «Ромой»

Полузащитник Неманья Матич прибыл в Рим, где ему предстоит пройти медосмотр. После этого он может подписать контракт с «Ромой», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года с опцией продления еще на сезон.

С июля 2017 года Матич выступал за «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2021/22 полузащитник сделал 4 результативные передачи в 32 матчах за команду.

Ранее английский клуб выступил с заявлением о том, что не будет продлевать контракт с полузащитником, который действует до конца июня 2022 года.