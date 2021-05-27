Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Милан» готов продлить контракт с Пиоли до 2023 года

11:28
Стефано Пиоли. Фото AFP
Стефано Пиоли. Фото AFP
Теги:

«Милан» хочет продлить с главным тренером Стефано Пиоли контракт до 2023 года, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По данным исочника, руководство миланского клуба довольно специалистом и хочет продолжить с ним сотрудничество.

Пиоли возглавил «Милан» в октябре 2019 года. В заключительном 38-м туре сезона «Милан» обыграл «Аталанту» (2:0) и занял второе место в чемпионате.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия близка к плей-офф, а Канаде нужно чудо. Расклады для топ-сборных на чемпионате мира
Президент Польши назвал Россию «ненормальной страной»
Наркоман устроил дебош в подмосковном магазине и умер
Детали изнасилования девочки в Барнауле группой школьниц

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд