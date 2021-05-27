«Милан» готов продлить контракт с Пиоли до 2023 года
11:28
«Милан» хочет продлить с главным тренером Стефано Пиоли контракт до 2023 года, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.
По данным исочника, руководство миланского клуба довольно специалистом и хочет продолжить с ним сотрудничество.
Пиоли возглавил «Милан» в октябре 2019 года. В заключительном 38-м туре сезона «Милан» обыграл «Аталанту» (2:0) и занял второе место в чемпионате.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю