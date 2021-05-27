«Милан» готов продлить контракт с Пиоли до 2023 года

«Милан» хочет продлить с главным тренером Стефано Пиоли контракт до 2023 года, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Prove di rinnovo tra Stefano #Pioli e #ACMilan. Il tecnico pu? allungare fino al 2023. Il sostegno di #Maldini ? totale, tanto che il club prima di Bergamo e comunque fossero andate le cose aveva ribadito al tecnico la propria fiducia e permanenza sulla panchina rossonera https://t.co/P27SnUMZ10 — Nicol? Schira (@NicoSchira) May 26, 2021

По данным исочника, руководство миланского клуба довольно специалистом и хочет продолжить с ним сотрудничество.