Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Кальяри» не будет выкупать Ругани у «Ювентуса»

10:24
Теги:

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани, арендованный «Кальяри», вернется в туринский клуб.

Как заявил спортивный директор «Кальяри» Стефано Капозукка на пресс-конференции, 26-летний итальянец не входит в планы команды.

Ругани был арендован «Кальяри» в феврале 2021 года. За сардинцев защитник провел 16 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Начало сезона Ругани провел в «Ренне».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Мне говорили, что я выбрал деньги». Эмоциональный монолог Джикии о сборной России
Детали изнасилования девочки в Барнауле группой школьниц
Глава Погранслужбы ФСБ рассказал о выдворении корабля ВМС Британии
Избившего 11-летнего ребенка на игровой площадке мужчину задержали

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд