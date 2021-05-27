«Кальяри» не будет выкупать Ругани у «Ювентуса»
10:24
Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани, арендованный «Кальяри», вернется в туринский клуб.
Как заявил спортивный директор «Кальяри» Стефано Капозукка на пресс-конференции, 26-летний итальянец не входит в планы команды.
Ругани был арендован «Кальяри» в феврале 2021 года. За сардинцев защитник провел 16 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Начало сезона Ругани провел в «Ренне».
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