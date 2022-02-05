Моуринью недоволен судейством: «Если Абрахам фолил, то этот вид спорта уже нельзя назвать футболом»

Жозе Моуринью выразил недовольство судейством матча с «Дженоа»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал итог матча 24-го тура чемпионата Италии против «Дженоа» (0:0). В концовке у римлян забил Николо Дзаньоло, но его гол был отменен после консультации с ВАР. Судьи решили, что до этого нарушил правила Тэмми Абрахам.

«Я не хочу говорить об этом, — цитирует специалиста Football Italia. — Я могу комментировать матч, но не гол, красную карточку или реакцию на нее. Я предпочел бы не говорить об этом».

Позднее португалец все же выказал свое мнение.

«Если судья был прав, то наш спорт, который люди полюбили много лет назад, изменился, — отметил он. — Это другой спорт. Если это фол, то это уже не футбол. Нужно называть его по-другому. Нам нужно другое имя, потому что это другой спорт».

Дзаньоло после эпизода с незасчитанным голом получил красную карточку.