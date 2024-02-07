Моуринью оставил послание игрокам «Ромы»: «Когда станете мужчинами, вы вернете это мне»
Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после ухода из клуба не стал забирать с собой перстень победителя Лиги конференций.
Итальянское издание Il Messaggero сообщает, что Моуриньо почувствовал себя «преданным» как своими игроками, так и руководством. Тренер оставил перстень в шкафчике Лоренцо Пеллегрини, так же положил записку: «Когда вы станете мужчинами, вы вернете это мне».
Сообщение было написано на фотографии, где Моуринью запечатлен с трофеем Лиги чемпионов и другими кубками.
В январе 61-летний специалист был уволен с поста главного тренера «Ромы». На его место был назначен Даниеле Де Росси.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|22
|18
|3
|1
|51-10
|57
|
2
|Ювентус
|23
|16
|5
|2
|36-14
|53
|
3
|Милан
|23
|15
|4
|4
|46-27
|49
|
4
|Аталанта
|22
|12
|3
|7
|40-22
|39
|
5
|Рома
|23
|11
|5
|7
|40-26
|38
|
6
|Болонья
|22
|9
|9
|4
|29-22
|36
|
7
|Наполи
|22
|10
|5
|7
|32-26
|35
|
8
|Лацио
|22
|10
|4
|8
|25-23
|34
|
9
|Фиорентина
|22
|10
|4
|8
|31-25
|34
|
10
|Торино
|22
|8
|8
|6
|20-19
|32
|
11
|Монца
|23
|7
|8
|8
|21-28
|29
|
12
|Дженоа
|23
|7
|8
|8
|24-26
|29
|
13
|Лечче
|23
|5
|9
|9
|24-33
|24
|
14
|Фрозиноне
|23
|6
|5
|12
|31-44
|23
|
15
|Сассуоло
|22
|5
|4
|13
|28-41
|19
|
16
|Удинезе
|23
|2
|13
|8
|23-37
|19
|
17
|Верона
|23
|4
|6
|13
|21-32
|18
|
18
|Кальяри
|23
|4
|6
|13
|21-42
|18
|
19
|Эмполи
|23
|4
|6
|13
|15-36
|18
|
20
|Салернитана
|23
|2
|7
|14
|19-44
|13
|9.02
|22:45
|
Салернитана – Эмполи
|- : -
|10.02
|17:00
|
Кальяри – Лацио
|- : -
|10.02
|20:00
|
Рома – Интер
|- : -
|10.02
|22:45
|
Сассуоло – Торино
|- : -
|11.02
|14:30
|
Фиорентина – Фрозиноне
|- : -
|11.02
|17:00
|
Болонья – Лечче
|- : -
|11.02
|17:00
|
Монца – Верона
|- : -
|11.02
|20:00
|
Дженоа – Аталанта
|- : -
|11.02
|22:45
|
Милан – Наполи
|- : -
|12.02
|22:45
|
Ювентус – Удинезе
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|12
|
|
Оливье Жиру
Милан
|11
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Шарль Де Кетеларе
Аталанта
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|21
|1
|2
|
|
Ламек Банда
Лечче
|15
|1
|4
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|19
|1
|4