Моуринью оставил послание игрокам «Ромы»: «Когда станете мужчинами, вы вернете это мне»

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после ухода из клуба не стал забирать с собой перстень победителя Лиги конференций.

Итальянское издание Il Messaggero сообщает, что Моуриньо почувствовал себя «преданным» как своими игроками, так и руководством. Тренер оставил перстень в шкафчике Лоренцо Пеллегрини, так же положил записку: «Когда вы станете мужчинами, вы вернете это мне».

Сообщение было написано на фотографии, где Моуринью запечатлен с трофеем Лиги чемпионов и другими кубками.

В январе 61-летний специалист был уволен с поста главного тренера «Ромы». На его место был назначен Даниеле Де Росси.