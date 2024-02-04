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Сегодня, 07:25

«ПСЖ» определился с заменой Мбаппе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Рафаэль Леау.
Фото Reuters

«ПСЖ» выбрал игрока, который может заменить Килиана Мбаппе, который близок к уходу в «Реал», сообщает ESPN.

3 февраля французское издание Le Parisien сообщило, что Мбаппе летом перейдет в «Реал».

По информации источника, основным вариантом парижан для замены 25-летнего француза станет подписание вингера «Милана» Рафаэля Леау.

24-летний португалец выступает за «Милан» с 2019 года. В текущем сезоне он провел 27 матчей за красно-черных, забил шесть мячей и отдал семь голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Леау в 90 миллионов евро. Его контракт с «Миланом» рассчитан до лета 2028 года.

Килиан Мбаппе
Рафаэл Леау
Футбол
ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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