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Автогол форварда «Дженоа» принес победу «Милану»

15:32
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«Милан» обыграл «Дженоа» в матче 31-го тура чемпионата Италии — 2:1.

«Россонери» одержали победу благодаря автоголу форварда генуэзцев Джанлуки Скамакки.

«Милан» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 66 очками в 31 матче. «Дженоа» идет на 14-й строчке с 32 очками в 31 игре.

Чемпионат Италии. Серия А

31-й тур

«Милан» — «Дженоа» — 2:1 (1:1)

Голы: Ребич, 13 (1:0). Дестро, 37 (1:1). Скамакка, 68 — в свои ворота (2:1).

«Милан»: Доннарумма, Кьер, Томори, Эрнандез, Калюлю (Далот, 62), Хакан Чалханоглу (Крунич, 88), Беннасер (Тонали, 74), Кессье, Ребич, Леан (Манджукич, 62), Салемакерс (Диас, 63).

«Дженоа»: Перин, Мазиелло, Гольданига, Гильоне (Бираски, 57), Радованович, Бадель, Стротман (Бехрами, 83), Зайц, Кассата (Пандев, 74), Дестро (Пьяца, 57), Скамакка (Шомуродов, 74).

Предупреждение: Гольданига, 26.

Судья: Кальварезе (Италия).

18 апреля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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