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«Аталанта» без Миранчука обыграла «Ювентус»

17:51
Руслан Малиновский. Фото ФК «Аталанта»
Руслан Малиновский. Фото ФК «Аталанта»
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«Аталанта» обыграла «Ювентус» в матче 31-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол на 87-й минуте встречи забил Руслан Малиновский. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел матч на скамейке запасных.

Благодаря победе «Аталанта» обогнала «Ювентус» и поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, на счету команду 64 очка в 31 матче. «Ювентус» идет 4-м с 62 очками.

Чемпионат Италии. Серия А

31-й тур

«Аталанта» — «Ювентус» — 1:0 (0:0)

Гол: Малиновский, 87.

«Аталанта»: Голлини, Паломино, Толой, Джимсити, Гозенс, Мехле (Малиновский, 72), де Рон, Фройлер, Пессина (Пашалич, 46), Муриэль (Иличич, 68), Сапата.

«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, Алекс Сандру, де Лигт, Рабьо, Маккенни (Артур, 77), Бентанкур, Куадрадо, Мората, Дибала (Кулушевски, 68), Кьеза (Данилу, 58).

Предупреждения: Бонуччи, 74. Гозенс, 78. Малиновский, 79. Джимсити, 82. Куадрадо, 90+3.

Судья: Орсато (Италия).

18 апреля. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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