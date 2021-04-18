«Аталанта» — «Ювентус»: Алексей Миранчук попал в число запасных
«Аталанта» сыграет с «Ювентусом» в матче 31-го тура чемпионата Италии. Стали известны стартовые составы команд.
Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук остался в запасе.
«Аталанта»: Голлини, Толои, Паломино, Джимсити, Маэехле, де Роон, Фройлер, Гозенс, Пессина, Муриэль, Сапата.
Запасные: Росси, Спортьелло, Сутало, Ламмерс, Кальдара, Малиновский, Коваленко, Руджери, Миранчук, Иличич, Пашалич.
«Ювентус»: Щесны, Куардадо, де Лигт, Кьеллини, Сандро, Маккенни, Бентанкур, Рабьо, Кьеза, Дибала, Мората.
Запасные: Пинсольо, Буффон, Артур, Рэмзи, Данило, Бонуччи, Демираль, Фработта, Кулушевски, Коррейя.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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