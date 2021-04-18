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«Аталанта» — «Ювентус»: Алексей Миранчук попал в число запасных

15:05
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«Аталанта» сыграет с «Ювентусом» в матче 31-го тура чемпионата Италии. Стали известны стартовые составы команд.

Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук остался в запасе.

«Аталанта»: Голлини, Толои, Паломино, Джимсити, Маэехле, де Роон, Фройлер, Гозенс, Пессина, Муриэль, Сапата.

Запасные: Росси, Спортьелло, Сутало, Ламмерс, Кальдара, Малиновский, Коваленко, Руджери, Миранчук, Иличич, Пашалич.

«Ювентус»: Щесны, Куардадо, де Лигт, Кьеллини, Сандро, Маккенни, Бентанкур, Рабьо, Кьеза, Дибала, Мората.

Запасные: Пинсольо, Буффон, Артур, Рэмзи, Данило, Бонуччи, Демираль, Фработта, Кулушевски, Коррейя.

Аталанта — Ювентус

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