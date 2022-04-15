«Милан» победил «Дженоа» и вернулся на первое место в серии А

«Милан» победил «Дженоа» на своем поле в матче 33-го тура чемпионата Италии. «Россонери» выиграли со счетом 2:0.

«Милан» набрал 71 очко и вернулся на первое место в турнирной таблице. У «Интера», который ранее обыграл «Специю» со счетом 3:1, 69 очков и матч в запасе.

«Дженоа» остается в зоне вылета. Команда идет на 19-м месте (22 очка).